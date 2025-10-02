Названы имена еще восьми погибших на фронтах СВО саратовцев

В ходе специальной военной операции погибли еще восемь военнослужащих из Саратовской области.

Администрации муниципальных районов сообщили о гибели Андрея Селиверстова (Балашовский район), Сергея Козлова (Пугачевский район), Сергея Иванова (Советский район) и Дмитрия Крохалева (Ершовский район).

Саратовские власти также подтвердили гибель Юрия Семенычева, Сергея Солдатова, Владимира Герасимова и Ивана Александрова (Энгельсский район).

Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.

Специальная военная операция длится с февраля 2022 года. Общее число погибших на фронтах СВО российских военнослужащих властями не раскрывается.

Ольга Сергеева