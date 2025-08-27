Начальница почтового отделения в Базарно-Карабулакском районе похитила 200 тысяч рублей из пенсионных выплат

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника местного почтового отделения. Женщина присвоила 200 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсий гражданам, и потратила их на личные нужды и погашение долгов.

Преступление совершено в марте 2025 года. Подозреваемая полностью признала вину и пояснила, что действовала с целью личного обогащения. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Расследование ведется по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере).

Это уже второй подобный случай в регионе за последнее время. Ранее другая начальница почтового отделения была осуждена за аналогичное преступление. В УМВД по Саратовской области подчеркивают, что все подобные инциденты пресекаются на стадии совершения, а виновные несут заслуженное наказание.