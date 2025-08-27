В Саратове изготовили новые дорожные знаки по макетам школьников

Подведены итоги регионального конкурса рисунков «Мой дорожный знак», который сотрудники министерства дорожного хозяйства совместно с управлением Госавтоинспекции по Саратовской области проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Десять новых дорожных знаков установят в первой половине сентября.

Всего на конкурс поступило свыше 230 работ из разных районов области. Жюри определило десять лучших. Оценивалось, насколько отражена тема конкурса, а также новизна и оригинальность предлагаемого дорожного знака и, конечно, его актуальность.

Большая часть работ – 47– призывает пешеходов снять наушники, переходя дорогу, а также отвлечься от телефона. 20 участников конкурса решили обратить внимание водителей, что на данном участке могут появиться животные (коты, ежи, сурки, голуби и даже рыба акула). Ещё 12 указывали, как и где передвигаться на велосипеде или самокате.

Накануне для журналистов организовали пресс-выезд на предприятие «РусДорЗнак», где сейчас по макетам рисунков школьников ведется процесс изготовления дорожных знаков: печать на специальном станке и оклейка на металлическую основу. Эти знаки установят на территории школ победителей конкурса.

«Метров с 70-ти эти знаки должны быть видны в свете фар в темное время суток. Особенность световозвращающей пленки в том, что внутри неё есть призма, и свет, попавший внутрь этой призмы, многократно переотражается между гранями и выходит наружу и возвращается к источнику – к автомобилисту, — рассказал генеральный директор предприятия Антон Павлюков. — Ребята подняли актуальные темы. Дети предупреждают, что на дороге нужно отвлекаться от гаджетов, снимать наушники. Нам идея понравилась, и мы поддержали этот конкурс. Изготовление знаков всех победителей заняло меньше часа. Сама печать занимает минуты 3-4, даже не нужно ждать, когда высохнет краска, потому что прямо на станке вентиляторы сушат».

Одну из работ-победителей – знак «Сделай паузу» можно было бы установить на одной из самых загруженных дорог Саратовской области – а/д «Сызрань — Саратов — Волгоград». По задумке автора, знак указывает на участок дороги или территорию, предназначенную для снижения психологической нагрузки и восстановления внимания.

Еще одна работа, которая вошла в число победителей – предупреждающий знак «Пожилые люди могут выйти на дорогу». Такой знак помогает водителям заранее снизить скорость и проявить особую осторожность, учитывая возможные особенности поведения пешеходов пожилого возраста – медленную реакцию, слабое зрение и слух.

«У меня есть прадедушка, ему больше 80 лет и у него проблемы со слухом. Я переживаю, когда он выходит из дома, чтобы с ним ничего не произошло на улице. Поэтому мне показалось, что такой знак будет актуальным», — рассказала автор работы Ксения Кирюшкина.

Нацпроект президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на восстановление изношенного покрытия, но и на безопасность дорожного движения. В рамках этой работы ведется обустройство дорог барьерным ограждением, у школ устанавливаются светофоры, ведется устройство наружного электроосвещения, наносится разметка более долговечным материалом – термопластиком.

Немаловажным направлением является пропаганда безопасности дорожного движения. Конкурс «Мой дорожный знак» был объявлен в апреле. Перед тем, как приступить к участию в конкурсе, школьникам показали ролик о действующих дорожных знаках и рассказали о наиболее важных для ребят.

В течение сентября знаки будут установлены на территории школ победителей. Итоги конкурса будут опубликованы 31 августа в группе нацпроекта в социальной сети Вконтакте «Дороги Саратовской области». Об этом рассказали в министерстве дорожного хозяйства региона.