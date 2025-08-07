Строительство детской поликлиники в микрорайоне «Звезда» выходит на финишную прямую

В микрорайоне «Звезда» активно завершаются строительные работы нового детского поликлинического отделения, рассчитанного на 150 посещений в смену. Возведение медицинского учреждения стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Как сообщил руководитель подрядной организации Александр Ошкало, на этой неделе завершается монтаж всех инженерных систем, включая вентиляцию, где выполнено уже 70% работ. «При сохранении текущих темпов к следующей неделе полностью завершим установку вентиляционных систем. Параллельно ведем внутреннюю отделку и фасадные работы», — отметил Ошкало.

Накануне строительную площадку посетил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, который проверил ход работ и поручил рассмотреть возможность обустройства игровой зоны для маленьких пациентов на прилегающей территории. В настоящее время специалисты «Саратовпроекта» разрабатывают соответствующие проектные решения, учитывая особенности участка. Одновременно начинаются работы по благоустройству территории вокруг будущей поликлиники.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца текущего года. Новое медицинское учреждение значительно улучшит доступность медицинской помощи для маленьких жителей развивающегося микрорайона.

Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области продолжает контроль за ходом строительных работ.