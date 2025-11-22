Над двумя российскими городами были слышны взрывы ночью

В ряде российских регионов, включая Саратов и Энгельс, были зафиксированы взрывы, связанные с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов.

Минувшей ночью 22 ноября согласно сообщениям местных пабликов, жители услышали около пяти хлопков в разных районах городов, а также наблюдали яркие вспышки в небе. На территории населенных пунктов было активировано оповещение населения.

По предварительным данным, расчеты противовоздушной обороны осуществляли перехват воздушных целей на подлете к объектам. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее в течение вечера 21 ноября Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении четырех беспилотников над территорией двух регионов страны за четырехчасовой период.

Наталья Мерайеф