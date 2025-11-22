В Саратовской области началась ликвидация «внутриполитических» министерств в ноябре

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 21 ноября подписал постановление о реорганизации регионального правительства, предусматривающее упразднение двух министерств.

Документ за номером 807-П ликвидирует сразу два ведомства — министерство по делам территориальных образований и министерство внутренней политики и общественных отношений.

Функции обоих ведомств передаются вновь созданному министерству внутренней региональной и муниципальной политики. Примечательно, что упраздненные структуры уже длительное время работали без постоянных руководителей: Сергей Зюзин перешел на руководство Александрово-Гайским районом в октябре 2024 года, а Наталья Трошина покинула пост главы министерства внутренней политики в сентябре текущего года.

Вопрос о назначении руководителя нового объединенного министерства пока остается открытым. Кандидатура главы нового министерства пока не называется.

Наталья Мерайеф