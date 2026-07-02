Саратовцы наблюдали поле светящихся облаков

Небо над Саратовом озарилось серебристыми облаками.

В ночь на 2 июля жители Саратова стали свидетелями редкого и завораживающего атмосферного явления — в небе засияли серебристые облака. Это природное световое шоу наблюдали как простые горожане, так и специалисты метеорологической службы аэропорта «Гагарин», зафиксировавшие свечение около трех часов ночи.

Научное объяснение феномена дал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ имени Чернышевского Максим Червяков. Он пояснил природу этого красивого зрелища: «В отличие от обычных тропосферных облаков они формируются в мезосфере, на высоте около 80 километров, и подсвечиваются солнцем, которое уже спряталось за горизонтом для нас, но продолжает светить там, в верхних слоях атмосферы».

Серебристые облака представляют собой скопления ледяных кристаллов в самом верхнем слое атмосферы. Они остаются практически прозрачными, что позволяет видеть сквозь них яркие звезды, а их таинственное свечение возникает из-за того, что солнечные лучи освещают их снизу, когда поверхность земли уже погружена во тьму.

По словам ученых, это только начало небесных чудес для жителей региона. При благоприятных метеоусловиях саратовцы смогут наблюдать серебристые облака весь июль — каждую ночь после заката и перед рассветом, примерно в период с 22:30 до 23:00 и с 2:50 до 3:20.

Помимо этого природного явления, июль обещает быть богатым на астрономические события. Так, 7-8 июля ожидается сближение Луны и Сатурна, 17 июля состоится встреча тонкой Луны и Венеры, а 29 июля наступит полнолуние, известное как «оленья» Луна.

Жители области могут наслаждаться этими космическими представлениями, просто подняв глаза к ночному небу. Для более детального изучения астрономы рекомендуют использовать бинокль или телескоп, особенно в ночь на 11 июля, когда тонкая Луна пройдет на фоне звездного скопления Плеяды.

Ольга Сергеева