В Саратовской консерватории прозвучат камерные шедевры Брамса

В Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 16 марта состоится вечер камерной музыки Иоганнеса Брамса.

Для ценителей классики прозвучат три произведения великого немецкого композитора-романтика: две сонаты для кларнета и фортепиано (фа минор и ми-бемоль мажор) и трио для кларнета, виолончели и фортепиано ля минор.

В исполнении примут участие известные музыканты: заслуженный артист России Андрей Косенко (кларнет), Михаил Преображенский (фортепиано) и Дмитрий Тупицын (виолончель). Вести концерт будет доктор искусствоведения Наталья Королевская.

Начало концерта в 19.00.

Ольга Сергеева