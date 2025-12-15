В России продавцов жилья начали проверять на детекторе лжи

Риелторы и юристы начали предлагать участникам сделок с недвижимостью прохождение полиграфа.

Особенно эта услуга востребована в сделках с участием пожилых продавцов. Покупатели опасаются стать жертвами так называемой «схемы Долиной».

Хотя результаты проверки не имеют юридической силы, они помогают покупателям оценить добросовестность продавца и выявить возможные скрытые риски. По данным риелторов, уже около десятка сделок в Москве и Подмосковье прошли с использованием полиграфа, а несколько — были отменены после отказа продавца от проверки или получения негативных результатов.

Эксперты отмечают, что такая практика служит дополнительной мерой безопасности на рынке недвижимости, особенно при работе с уязвимыми категориями собственников.

Ольга Сергеева