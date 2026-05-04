Над Саратовской областью силы ПВО уничтожили украинские БПЛА

В ночь на сегодняшний день силы ПВО пресекли атаку украинских беспилотников в небе над Саратовской областью.

Информация об этом появилась в утренней сводке Министерства обороны РФ.

Всего за период с восьми вечера третьего мая до семи утра четвертого мая над различными субъектами РФ было ликвидировано 117 дронов самолётного типа.

Помимо Саратовской области, в официальный список вошли ещё двенадцать регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Ульяновскую области, а также территорию Московского региона.

Отметим, атаки украинских дронов усилились в России накануне празднования Дня Победы.

Ольга Сергеева