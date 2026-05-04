Саратовские железнодорожники встретились со звёздами советского хоккея

В историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная встреча работников Приволжской железной дороги с легендами советского хоккея.

Гостями мероприятия стали олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта СССР: Сергей Светлов, Владимир Мышкин, Евгений Давыдов, Василий Первухин, Александр Волчков, а также директор Центра легендарного хоккея «Возрождение» Александр Старостин.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник ПривЖД Сергей Альмеев. Он подчеркнул, что для коллектива магистрали большая гордость принимать у себя прославленных спортсменов.

«Для нас огромная честь встречать у себя в гостях стольких олимпийских чемпионов, чемпионов мира и обладателей десятков престижных трофеев. Многие из нас выросли в эпоху «красной машины», когда вся страна поддерживала сборную на международных соревнованиях. Мы до сих пор помним звёзд национальной команды. Сегодня нам представилась уникальная возможность увидеть этих легендарных хоккеистов не по телевизору, а вживую», — отметил Сергей Альмеев.

В ходе встречи железнодорожники смогли лично пообщаться с кумирами: задать вопросы о начале их спортивной карьеры, памятных матчах и участии в легендарном финале Кубка Канады 1981 года. После беседы все желающие сфотографировались с чемпионами и получили автографы.