Саратовцам объяснили, почему в апрельских платежках есть большие счета за отопление

Жителям Саратовской области разъяснили причину «апрельского» тепла в квитанциях.

В социальных сетях компании «Т Плюс» появились официальные пояснения по поводу начислений за отопление, которые удивили многих жителей региона в апрельских платёжках.

Как оказалось, отопительный сезон в Саратове, Энгельсе и Балаково действительно завершился в первой декаде апреля. Однако плата за тепло рассчитывается не по календарным месяцам, а за так называемый расчётный период — промежуток между снятием показаний общедомовых счётчиков.

Именно поэтому в единую квитанцию попали дни, относящиеся как к концу марта, так и к началу апреля. Конкретные даты зависят от города.

Детальную информацию — с наглядными графиками — можно изучить на прикреплённых слайдах. А также получить по телефонам горячей линии:

— Саратов: 8 (8452) 24-51-54

— Балаково: 8 (800) 700-10-32

— Энгельс: 8 (800) 700-80-77

Ольга Сергеева