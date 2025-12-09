Над «соседом» Саратовской области ночью сбили 9 украинских БПЛА

В ночь на 9 декабря силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников над территорией Российской Федерации.

Как сообщило сегодня Министерство обороны, было уничтожено 121 украинский БПЛА.

Воздушные цели ликвидировали в небе над несколькими регионами. В частности, над Воронежской областью, граничащей с Саратовской, сбили 9 беспилотников. Остальные БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Рязанской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой, Курской, Брянской, Тульской областями, а также над Крымом, акваторией Каспийского моря и территориями Калмыкии и Краснодарского края.

Саратовская область также периодически подвергается подобным атакам. Предыдущий инцидент был зафиксирован в ночь на 8 декабря.

Ольга Сергеева