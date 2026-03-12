Над «соседом» Саратовской области ПВО сбили два украинских дрона

Минобороны отчиталось об уничтожении полусотни дронов над российскими регионами.

В ведомстве рассказали об итогах отражения воздушной атаки во вторник. С 15:00 до 21:00 по саратовскому времени силы ПВО перехватили и ликвидировали 53 украинских беспилотника самолетного типа.

Два аппарата подавили над Воронежской областью — регионом, граничащим с Саратовской областью. Основной удар пришелся на приграничные территории: дроны уничтожали в небе над Белгородской и Курской областями. Еще часть БПЛА сбили акватории Черного моря, над Крымским полуостровом и Краснодарским краем.

Напомним, что Саратовская область также не раз становилась целью атак. Последний инцидент произошел в ночь на 11 марта, обошлось без пострадавших.

Ольга Сергеева