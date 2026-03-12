Вслед за оперным театром в Саратове проведут капитальный ремонт всей консерватории

От
Новости Саратова
-
0
Фото: мэрия Саратова

На ремонт саратовской консерватории готовы потратить 76 миллионов рублей.

Администрация учебного заведения объявила аукцион на поиск подрядчика для обновления исторического здания, расположенного на проспекте Столыпина. Работы затронут помещения подвала и всех четырех этажей.

Согласно техническому заданию, победителю тендера предстоит полностью заменить сантехническое оборудование, окна и дверные блоки, привести в порядок напольные покрытия и потолки. Проектом также предусмотрено устройство новых дверных проемов в несущих стенах.

Финансирование выделяется в рамках более масштабной программы по сохранению объекта культурного наследия. Ранее общая стоимость реконструкции памятника оценивалась в 612 миллионов рублей. Новый контракт — лишь один из этапов этих работ.

Завершить все мероприятия необходимо до 31 августа текущего года. Начальная цена лота составляет порядка 76 миллионов рублей.

Ольга Сергеева