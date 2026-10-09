Над «соседями» Саратовской области ночью подбили БПЛА Украины

В ночь с 8 на 9 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 505 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Данные охватывают период с 20:00 8 октября до 8:00 9 октября по московскому времени.

Часть БПЛА сбили над Воронежской, Тамбовской и Ульяновской областями — регионами, которые граничат с Саратовской областью.

Остальные дроны нейтрализовали над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Ростовской и Астраханской областями, над московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Напомним, сегодня ночью в Саратовской области объявляли угрозу атаки БПЛА и временно закрывали аэропорт «Гагарин». Тревога была снята в 5:15, воздушная гавань вернулась к штатной работе.