Под Саратовом суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП с пятью подростками

21-летний водитель ВАЗа получил 3 года колонии-поселения.

В Саратовской области завершилось слушание по делу о трагической автокатастрофе на трассе Балаково — Пугачев возле села Быков Отрог. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, на дороге столкнулись кроссовер Haval Jolion под управлением 52-летнего водителя и ВАЗ-2114, за рулем которого находился 21-летний молодой человек. Шофер отечественной легковушки выехал на встречную полосу.

Последствия оказались чудовищными: погиб 16-летний пассажир ВАЗа, еще четверо несовершеннолетних получили тяжелые травмы.

Суд признал 21-летнего водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде 3 лет колонии-поселения с запретом на управление транспортом на 2,5 года.