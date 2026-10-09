В Саратовской области большинство вакансий адресовано исключительно женщинам

Саратовские работодатели разослали почти 700 тысяч приглашений на работу: женщин зовут чаще.

С начала 2026 года жители Саратовской области получили почти 700 тысяч приглашений на работу. По данным платформы hh.ru, с января по сентябрь работодатели региона разместили более 691 тысячи вакансий. Большая часть из них — 399,8 тысячи — была адресована женщинам.

Лидером по количеству приглашений стала сфера продаж и обслуживания клиентов — 317,4 тысячи предложений. Далее следуют: рабочий персонал, транспорт и логистика, розничная торговля, домашний и обслуживающий персонал, строительство, административный персонал, информационные технологии, финансы и бухгалтерия.

Что касается возраста, чаще всего работодатели искали сотрудников 19-30 лет. На втором месте — соискатели 31-40 лет, на третьем — 41-50 лет.