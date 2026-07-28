Над «соседями» Саратовской области ночью сбили БПЛА Украины

За ночь над регионами России уничтожили 356 украинских дронов.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 356 беспилотников в период с 20:00 понедельника 27 июля по 8:00 вторника 28 июля по московскому времени. Целями атаки стали несколько регионов, включая граничащие с Саратовской областью — Волгоградскую и Воронежскую.

В числе других пострадавших направлений: Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская, Ростовская, Рязанская и Смоленская области, а также Московский регион, Крым и акватория Азовского моря.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, почти 400 БПЛА направлялись к столице. Минобороны уточнило, что все цели были своевременно нейтрализованы.

Ольга Сергеева