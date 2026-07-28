В Саратове продается «элитная» сауна-отель за 150 млн

В Саратовской области на продажу выставлен банно-гостиничный комплекс, расположенный в поселке Новогусельский.

Стоимость объекта составляет 150 миллионов рублей — это самая высокая цена среди аналогичных предложений на региональном рынке банной недвижимости. Торг уместен, однако остальные лоты этого сегмента заметно дешевле.

Как рассказал продавец, комплекс — давно раскрученное место с постоянной клиентурой. Причины продажи не уточняются.

Инфраструктура объекта включает баню, хаммам, три бассейна (в том числе теплый под открытым небом), зону барбекю и отдыха. Почасовая аренда стоит 2–2,5 тыс. рублей. В гостинице гостям предлагают номера по 700 рублей в час или 2,5 тыс. рублей за сутки.

Ольга Сергеева