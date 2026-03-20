В Соборной мечети Саратова прошла праздничная служба, посвященная Ураза-байрам

В Соборной мечети областного центра состоялось праздничная служба по случаю завершения месяца Рамадан и встречи Ураза-байрам.

С праздничной проповедью к верующим обратился глава Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас-хазрат Бибарсов. В своем обращении он подчеркнул глубокий смысл праздника как символа духовного возрождения и обновления. Особое внимание в проповеди было уделено важности укрепления межрелигиозного диалога и поддержания мира в обществе.

В мероприятии принял участие министр внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области Александр Милованов. Он поздравил мусульман от имени губернатора области Романа Бусаргина. Об этом сообщает паблик «Политика и общество».

Праздничная служба прошла в атмосфере духовного единения, подчеркнув мир и согласие на территории региона.

Подготовила Ольга Сергеева