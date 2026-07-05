Найти бензин в Саратове автолюбителям помогают приложения для смартфонов и соцсети

В Саратове водители ищут топливо с помощью мобильных приложений и сарафанного радио.

В Саратовской области автолюбители продолжают испытывать трудности с заправкой автомобилей на фоне нестабильной ситуации на топливном рынке. Чтобы не ездить от одной закрытой АЗС к другой, жители региона вынуждены использовать современные технологии.

Главным помощником водителей стали мобильные приложения крупных сетей. Сервисы компаний «Лукойл» и «Роснефть» позволяют в режиме реального времени отслеживать наличие топлива.

Особенность «Лукойла»: данные об остатках обновляются ежедневно к часу ночи, что позволяет спланировать поездку рано утром.

Особенность «Роснефти»: сервис наглядно подсвечивает доступные станции и марки бензина прямо на карте.

По словам самих автомобилистов, если гаджета под рукой нет, спасает старое доброе «сарафанное радио» — чаты жильцов и районные группы во «ВКонтакте».

Несмотря на ажиотажный спрос, который ранее привел к очередям и закрытию части станций, цены на сетевых заправках пока удается сдерживать на докризисном уровне. Напомним, для стабилизации рынка власти региона ввели временные ограничения — не более 30 литров в одни руки до 15 июля.

Ольга Сергеева