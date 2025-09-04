В Саратовской области наблюдается рост заболевания ковидом и ОРВИ в сентябре

В регионе наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Согласно информации, озвученной на брифинге регионального минздрава, за минувшую неделю количество новых случаев COVID-19 достигло 157, что более чем на 50% превышает показатель предыдущей семидневки.

Параллельно с этим в регионе фиксируется увеличение числа заболевших ОРВИ. Прирост составил почти 5%, а общее количество случаев гриппа и респираторных инфекций за неделю превысило 6000. Наиболее уязвимой группой остаются граждане в возрасте от 15 лет и старше, где эпидпорог превышен на 83,56%.

Что касается вакцинации от гриппа, то на 3 сентября прививки получили 157 тысяч жителей области, из которых 77 тысяч – несовершеннолетние.