Накопительные счета стали главным инструментом сбережений россиян в августе

В августе объём средств российских вкладчиков на накопительных счетах вырос на 78 млрд рублей и превысил 10,7 трлн рублей — этот инструмент оказался самым востребованным среди сберегательных продуктов, подсчитали аналитики ВТБ.

С начала года прирост составил почти 1,5 трлн рублей, или 16%.

По словам заместителя руководителя блока розничного бизнеса банка Романа Шаехова, сберегательное поведение россиян становится более осознанным: вкладчики распределяют свободные средства между накопительным счётом и депозитом в зависимости от горизонта планирования. Он отметил, что около 15% вкладчиков одновременно держат деньги и на срочном вкладе, и на накопительном счёте.

Некоторые банки при этом продолжают менять условия по срочным вкладам: например, ВТБ с 16 сентября скорректировал доходность по рублёвым вкладам на длительные сроки.

По оценке банка, объём привлечённых средств населения в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей. В банке ожидают, что в следующем году темпы роста могут сохраниться на текущем уровне.