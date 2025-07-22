За сутки в Саратовской области ликвидировали 17 пожаров

За последние 24 часа подразделения МЧС России оперативно реагировали на 17 возгораний в Саратовской области. Большинство случаев — 12 из 17 — связаны с горением сухой растительности и мусора.

В Саратове пожарные дважды выезжали на тушение расселенных домов — на улицах Увекской и Мичурина. В обоих случаях для ликвидации огня привлекались по два расчета спасателей.

Ряд инцидентов произошел в районах области. В Базарном Карабулаке полностью выгорел деревянный сарай площадью 1 квадратный метр. В Вольске загорелся автомобиль — пожар на 2 квадратных метрах удалось быстро локализовать.

Наиболее серьезный случай зафиксирован в Балакове, где возгорание шины на открытой площадке привело к повреждению балкона пятиэтажного жилого дома. Для ликвидации последствий на место выехали три пожарных расчета.

Отметим, что в ближайшие дни в регионе сохранится высокая пожароопасность.