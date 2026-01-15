Налоговая служба призывает жителей Саратова срочно погасить долги по имуществу

Срок уплаты имущественных налогов за 2024 год истёк 2 декабря 2025 года.

Как сообщает Межрайонная инспекция ФНС № 20, не все жители Саратовской области погасили задолженность.

Налоговики напоминают, что неуплата приводит к формированию долга на едином налоговом счёте (ЕНС). Сумма будет ежедневно увеличиваться за счёт пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

Проверить и оплатить налоги можно через:

Личный кабинет на сайте ФНС;

Мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

Портал «Госуслуг»;

Отделения банков.

Для формирования платёжного документа удобно воспользоваться электронным сервисом ФНС «Уплата налогов и пошлин», указав свои ФИО, ИНН и сумму платежа.