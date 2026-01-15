Полицейские разыскивают напавшего в Саратове на прохожих неонациста с молотком

Полиция Саратова расследует обстоятельства нападения с молотком на прохожих, которое попало на вирусное видео в сети.

На кадрах вооружённый мужчина атакует двоих человек, выкрикивая неонацистские лозунги.

В правоохранительных органах сообщили, что официальных обращений от пострадавших или из медучреждений не поступало.

Все обстоятельства происшествия, а также личности нападавшего и потерпевших в настоящее время устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Сергеева