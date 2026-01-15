В Саратовской области увеличили детские пособия: названа дата выплаты

Отделение Социального фонда России по Саратовской области объявило график выплат единого пособия семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам.

С 1 января 2026 года размер пособия увеличен в связи с ростом прожиточного минимума. В регионе ежемесячные выплаты на детей составят 7 716, 11 574 или 15 432 рубля, для беременных — 8 670,50, 13 005,75 или 17 341 рубль. Большинство получателей получат пособие за январь 3 февраля.

Пособие назначается в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума. Основные условия для получения:

Среднедушевой доход семьи не превышает 15 909 рублей.

Имущество семьи соответствует установленным критериям.

Заявитель и дети имеют российское гражданство и постоянную регистрацию в РФ.

Подробную информацию можно получить по бесплатному телефону контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.