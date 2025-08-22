Налоговые поступления в бюджет. Эксперт ПИУ РАНХиГС анализирует итоги первого полугодия 2025 года

Федеральная налоговая служба (ФНС) за январь — июль текущего года увеличила перечисления в федеральный бюджет России на 7%, до 34,3 млрд рублей, ненефтегазовые доходы выросли на 27%, до 9,5 трлн рублей. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В бюджетную систему Российской Федерации за 7 месяцев 2025 года поступило 34,3 трлн рублей, это рост на 7%, или на 2,4 трлн рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года. По федеральному бюджету рост составил 5%, в том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 трлн рублей, это рост на 27%», — сказал Егоров. Если говорить по отраслям, то, по его словам, очень неплохие показатели в обрабатывающей сфере, перечислившей в бюджет практически полтриллиона, а также у финансового сектора, у строительного сектора, у торговли. В пятерку лучших по этому показателю также вошел IT-сектор.

Приведенные показатели анализирует эксперт Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения, кандидат экономических наук Александра Рындина: «Представленные главой Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым данные о поступлениях в бюджетную систему Российской Федерации за январь – июль текущего года свидетельствуют о позитивной фискальной динамике и важных структурных изменениях в формировании доходов.

Общий объем поступлений в бюджетную систему РФ в размере 34,3 трлн рублей, демонстрирующий рост на 7% (+2,4 трлн рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтверждает устойчивость финансовой системы государства в условиях сохраняющихся геополитических и экономических вызовов. Рост федерального бюджета на 5% также является свидетельством эффективного управления государственными финансами и способности экономики генерировать доходы.

Наиболее значимым и стратегически важным показателем является рост ненефтегазовых доходов федерального бюджета на 27%, достигших 9,5 трлн рублей. Этот существенный прирост отражает успешность политики диверсификации доходов и снижения зависимости бюджета от волатильности мировых цен на углеводороды. Увеличение ненефтегазовой составляющей бюджета повышает его стабильность, предсказуемость и устойчивость к внешним шокам, что является ключевым элементом макроэкономической безопасности.

Анализ вклада отраслей в бюджетные поступления позволяет выявить ключевые двигатели экономического развития:

– Обрабатывающая промышленность: вклад «практически полтриллиона рублей» от обрабатывающей сферы свидетельствует о продолжающемся промышленном росте, возможно, стимулируемом программами импортозамещения, инвестициями в производство и государственной поддержкой. Это фундаментальный сектор для формирования добавленной стоимости.

– Финансовый сектор: хорошие показатели финансового сектора указывают на стабильность банковской системы, активность на финансовых рынках и, вероятно, успешную адаптацию к новым условиям, а также на рост кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования (с учетом процентных ставок).

– Строительный сектор: отдельно стоит отметить строительную отрасль. Несмотря на отмеченное «падение динамики» (что может быть связано с замедлением роста в отдельных сегментах или базой сравнения с аномально высокими показателями предыдущих периодов), ее нахождение в лидерах по вкладу в бюджет подчеркивает сохраняющуюся значимость и масштабы сектора. Это свидетельствует о продолжающейся реализации крупных инфраструктурных и жилищных проектов, которые, даже при снижении темпов роста, продолжают генерировать существенные налоговые поступления.

– Торговля: сильные показатели торговли указывают на устойчивый внутренний спрос и потребительскую активность, что является важным индикатором благополучия населения и функционирования рыночных механизмов.

– IT-сектор: включение IT-сектора в пятерку лидеров по налоговым отчислениям подтверждает его стремительный рост и увеличивающуюся роль в экономике. Этот сектор демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего развития, создания высококвалифицированных рабочих мест и формирования экспортного потенциала.

Кроме того, утверждение заместителя министра финансов России Алексея Сазанова о значительном (52%) росте сборов налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам первых пяти месяцев 2025 года, с уточнением об отсутствии «ухода граждан в тень» в связи с введением прогрессивной шкалы, является крайне важным индикатором экономической ситуации и эффективности фискальной политики.

Увеличение поступлений НДФЛ более чем в полтора раза за пять месяцев – это впечатляющий результат, который может быть обусловлен следующим: наиболее вероятная причина – это существенный номинальный рост заработной платы и других видов доходов населения. Этот рост может быть связан с дефицитом кадров в некоторых секторах экономики, индексацией зарплат, а также с общей инфляционной динамикой, которая часто ведет к пересмотру уровня оплаты труда. Возможно, наблюдается увеличение числа официально трудоустроенных граждан, снижение безработицы или выход части доходов из «серого» сектора в легальное поле, что увеличивает число плательщиков НДФЛ.

Важнейшую роль играет продолжающаяся цифровизация и совершенствование налогового администрирования со стороны ФНС. Улучшение механизмов контроля, аналитики данных и пресечения схем уклонения способствуют повышению собираемости налогов.

С начала 2025 года было установлено, что налогоплательщики, использующие УСН, чьи годовые доходы превышают 60 миллионов рублей, подпадают под обязанность уплаты НДС. Это изменение направлено на расширение налоговой базы и возможное выравнивание условий конкуренции между крупными и малыми предприятиями.

Ввиду потенциальных опасений относительно готовности налогоплательщиков к своевременному исполнению новых фискальных обязательств, Федеральная налоговая служба приняла решение о временной отмене штрафных санкций и приостановления операций по банковским счетам в случае непредставления первичной отчетности по НДС. Данная мера была призвана обеспечить плавный переход и минимизировать административную нагрузку на бизнес в период адаптации к новым требованиям.

Результаты первого квартала внедрения демонстрируют неожиданно высокую степень соответствия со стороны налогоплательщиков. Из общего числа в 180 тысяч субъектов, подпадающих под данное изменение, лишь 2% не представили необходимую отчетность. Этот показатель свидетельствует о значительной налоговой дисциплине и, возможно, эффективной разъяснительной работе, проведенной ФНС, а также готовности бизнеса к новым условиям.

Представленные результаты также косвенно свидетельствуют об эффективности работы ФНС по налоговому администрированию. Модернизация налоговых систем, цифровизация процессов, а также усиление контроля и аналитических возможностей ФНС способствуют повышению собираемости налогов и сокращению теневого сектора экономики.

Данные ФНС демонстрируют устойчивый рост бюджетных доходов, ключевым драйвером которого является несырьевой сектор экономики. Значительный прирост ненефтегазовых поступлений повышает макроэкономическую устойчивость России. Распределение доходов по отраслям указывает на диверсификацию источников роста, где обрабатывающая промышленность, финансовый сектор, строительство, торговля и IT-сектор демонстрируют способность генерировать значительные фискальные потоки. Это создает благоприятные условия для реализации национальных проектов, инвестиций в развитие инфраструктуры и социальной сферы, укрепляя финансовую основу государства.