В Энгельсе отмечают День Государственного флага России

Территория Энгельсского района, как и вся страна, сегодня окрашена цветами триколора. В России — День государственного флага, символа единства и сплоченности.

Масштабная патриотическая акция «Россия в цвете» состоялась на главной площади Энгельса, где было развернуто 140-метровое полотнище. Акцию поддержали более 500 участников — представителей общественных и волонтерских организаций, а также жители и гости города.

Одновременно триколор развернули на площадках в Приволжском, поселке Анисовском. В селе Генеральское развернули российский триколор, предоставленный Благотворительным фондом содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник», который в 2023 году был развернут на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике и в городе Шахтёрске. К мероприятию присоединился и Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

«Мы всегда отмечаем этот день, потому что гордимся своей страной и любим её», — поделилась впечатлением одна из участниц мероприятия Мария.

Знаменательно, что акция проходит в год защитника Отечества, 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник прививает патриотизм и чувство гордости за свою страну.