Саратовский бизнес быстро решает вопросы с властью через единую платформу ПОС

В Саратовской области продолжает работу цифровая платформа ПОС Бизнес, запущенная в 2025 году для упрощения взаимодействия предпринимателей с органами власти.

Сервис выступает единым окном: чтобы обратиться в ведомство, бизнесмену не нужно искать нужные контакты — сообщение автоматически направляется профильному специалисту.

Сроки рассмотрения обращений зависят от сложности вопроса и составляют от 5 до 30 дней. Наиболее значимые проблемы выносятся на обсуждение рабочей группы при Правительстве области, а ежемесячная статистика докладывается региональному руководству.

Чаще всего предприниматели интересуются мерами господдержки, участием в госзакупках, возможностями специальных инвестиционных контрактов, работой Инвесткомитета и вопросами упаковки франшиз. Параллельно минэкономики отслеживает запросы в соцсетях через систему «Инцидент-менеджмент».

Министр экономического развития области Александр Марченко отметил, что цифровизация делает диалог власти и бизнеса более открытым, а каждое обращение становится точкой роста для региональной экономики.

Алиса Эай