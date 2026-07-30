Саратовские полицейские добились выдворения более 1000 мигрантов-нелегалов

Полиция Саратовской области подвела итоги полугодия.

На расширенном заседании коллегии регионального УМВД под председательством Николая Ситникова озвучены результаты работы за первые шесть месяцев 2026 года.

Из незаконного оборота изъято около 36 кг наркотиков, предотвращено 1098 фактов их распространения. Выявлено 4006 нарушений миграционного законодательства, 1094 иностранца депортированы.

Раскрыто 1012 киберпреступлений, среди которых 192 кражи и 353 мошенничества. Пресечено 155 преступлений, связанных с оружием, изъято более 3 тыс. единиц вооружения.

Также удалось не допустить экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов, а также обеспечить безопасность во время всех массовых мероприятий в регионе.

Ольга Сергеева