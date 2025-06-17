В Саратове родители двух школьниц отделались «предупреждением» за оскорбления русских

В Саратове родителей двух школьниц привлекли к ответственности за националистические высказывания детей.

После резонансного инцидента в гимназии № 89 Ленинского района, где ученицы допустили оскорбительные высказывания в адрес русских, проведена прокурорская проверка.

По ее результатам родителям девочек вынесено предупреждение по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей) с возможным штрафом 100-500 рублей.

Учениц также поставили на профилактический учет.

Напомним, директор гимназии добровольно ушла в отставку, несмотря на поддержку родительского сообщества. Конфликт возник после публикации видео, где школьницы позволяли себе этнические оскорбления.

Администрация района получила предписание об усилении воспитательной работы. Прокуратура Саратовской области подчеркивает недопустимость подобных инцидентов в образовательных учреждениях.