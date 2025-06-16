Жителей Саратовской области предупредили о запуске гражданского БПЛА

В Ершовском районе Саратовской области пройдут аэрофотосъемки дорог с помощью дрона.

Администрация Ершовского района сообщила о проведении аэросъемки автомобильных дорог с использованием беспилотника. Работы запланированы с 9:00 до 20:00 и продлятся до 27 июня.

Как пояснили в муниципалитете, съемка необходима для обследования состояния дорожного полотна. Власти призвали жителей не беспокоиться – полеты дрона не создадут неудобств, а весь процесс будет контролироваться специалистами.

«Мы гарантируем, что все мероприятия пройдут в штатном режиме, с соблюдением мер безопасности. Просим граждан отнестись с пониманием к временным работам», — отметили в администрации.

Напомним, что аэрофотосъемка — современный и эффективный способ мониторинга инфраструктуры, позволяющий оперативно выявлять проблемные участки дорог.