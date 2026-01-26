Наследники саратовских пенсионеров за год получили более 106 млн

В 2025 году наследники в Саратовской области получили 106,4 млн рублей из пенсионных накоплений умерших родственников.

Об этом сообщило региональное отделение Социального фонда России.

За год было подано 2 688 заявлений на такие выплаты. Размер выплат варьировался от 83 рублей до почти 800 тысяч рублей на одного человека.

Напомним, что накопительная часть пенсии передаётся по наследству. Наследниками могут быть лица, указанные в завещании, либо близкие родственники. Выплаты осуществляются, если пенсионер при жизни не начал получать эти накопления.

С 2008 года саратовские правопреемники получили из таких накоплений в общей сложности 790 млн рублей.

Ольга Сергеева