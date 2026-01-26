За год в Саратовской области появилось на свет 106 Татьян

В регионе наблюдается заметный рост числа новорождённых девочек с именем Татьяна.

По данным управления ЗАГС Саратовской области к Татьяниному дню, пик популярности имени пришёлся на 1960 год (2051 девочка) и 1970 год (1877 девочек), после чего его выбирали всё реже. К 2021-2023 годам регистрировалось лишь 28-41 Татьян в год.

Однако в 2024 году это имя получили 75 девочек, а в 2025-м — уже 106. Такой рост — почти в четыре раза за два года — указывает на возвращение имени в моду.

«Современные родители вновь ценят красивые, классические имена с богатой историей», — отмечают в управлении.

Ольга Сергеева