Саратовская студентка мехмата выиграла всероссийский конкурс красоты

Студентка из Саратова завоевала титул «Мисс Хрустальная Корона Россия».

Анастасия Булгакова с механико-математического факультета СГУ имени Чернышевского стала главной победительницей Всероссийского конкурса национальной культуры, творчества и красоты, который завершился в Москве.

Саратовчанка удостоилась двух высших наград: она завоевала Гран-при в номинации «Бриллиантовая душа России 2026» и получила главный титул — «Мисс Хрустальная Корона Россия 2026».

Для студентки это не первая победа. В её активе уже есть звания Мисс СГУ-2025, 1-я вице-мисс Студенчества Саратовской области-2025 и 1-я вице-мисс Саратова-2026.

Ольга Сергеева