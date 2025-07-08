«Настоящая жизнь»: Саратов готовит масштабный проект к 90-летию Олега Табакова

К 90-летию народного артиста СССР Олега Табакова в Саратове запустят музейно-театральный проект «Олег Табаков. Настоящая жизнь».

Инициатива объединит Радищевский музей, РОСИЗО и Краеведческий музей для создания серии ярких событий в память о легендарном земляке.

В Радищевском музее откроют масштабную экспозицию, посвящённую Табакову-актёру, педагогу и режиссёру.

По словам министра культуры Наталии Щелкановой, каждое мероприятие станет «не формальным актом, а креативным открытием» его многогранного таланта.

—Для одних это будет поклоном Мастеру, для других — откровением о величии его дара,

— подчеркнула министр.

Проект стартует осенью 2025 года. Подробности программы объявят дополнительно.