Панков: Володин напомнил Минтрансу о решении транспортных проблем в регионе

Госдума утвердила сегодня Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ.

Говоря о проблемах в транспортной сфере, Вячеслав Володин поднял важные для нашей области проблемы. Это и необходимость развития речных грузовых и пассажирских перевозок. И давно наболевший вопрос об электрификации участка железной дороги между Мичуринском и Ртищево.

Сейчас на этом участке потеря в пути составляет 2 часа. Они уходят на то, чтобы поменять электровоз на тепловоз и обратно. Если участок электрифицировать, быстрей будут добираться пассажиры.

Быстрей будут доставляться грузы на стратегическом направлении «север – юг». Объединяющем нашу область с Тамбовской, Волгоградской, Астраханской и Краснодарским краем. Если новый министр поможет решить эту проблему, выиграет и экономика страны, и жители.