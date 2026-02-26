В Саратовской области инвесторы создали свыше 3 000 новых рабочих мест

В Саратовской области создано свыше 3 000 новых рабочих мест благодаря реализации инвестиционных проектов в 2025 году.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Много вакансий появилось в том числе в сельской местности.

— Правительство региона, взаимодействуя с различными предприятиями и компаниями, уделяет приоритетное внимание вопросу создания новых рабочих мест. Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы, это направление остается востребованным.

За последние несколько лет благодаря различным решениям и мерам поддержки бизнеса инвестиционная привлекательность региона кратно возросла, и предприниматели всё чаще стали рассматривать регион в качестве приоритетной площадки для реализации проектов. Саратовская область впервые входит в топ-10 субъектов Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, — написал глава региона в соцсетях.

Для привлечения инвестиций проводится постоянный анализ экономической ситуации и рынка.

— Важно вырабатывать меры поддержки, которые соответствуют реальным запросам предпринимательского сообщества, и максимально упрощать процесс их получения, сопровождать бизнес на всех этапах. В этом году перед профильным блоком правительства стоит задача привлечь не менее 40 новых проектов, увеличив общий инвестиционный портфель до 280 проектов, — отметил Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева