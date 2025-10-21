В Духовницком районе прокуратурой найдены деньги на счете заброшенной фирмы

Прокуратура Духовницкого района в ходе контрольных мероприятий обнаружила денежные средства на расчетном счете предприятия, ликвидированного в 2019 году.

Сумма в размере 130 тысяч рублей все это время оставалась невостребованной.

Для перевода указанных средств в экономический оборот надзорным ведомством было инициировано судебное производство. Балаковский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании денег бесхозяйным имуществом с последующей передачей в государственную казну.

Ольга Сергеева