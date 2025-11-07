Навигацию по Волге в регионе планируют закрыть 20 ноября

Утверждены режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на период с 11 ноября по 10 декабря.

По информации Росводресурсов, специалисты отмечают устойчивую межень по всему каскаду. Из-за тёплой осени водохранилища ещё не покрылись льдом.

Ледостав ожидается с 23 по 30 ноября, позже всего — на Саратовском и Волгоградском водохранилищах (до середины-конца декабря).

Приток воды в октябре составил лишь 36% от нормы, в ноябре прогнозируется 76% от средних значений. Со второй декады ноября в верховьях Волги и Камы ожидается похолодание до -4…-8 градусов.

Основная задача на предстоящий период — обеспечить завершение навигации до 20 ноября без ущерба для населения и отраслей экономики, — отметили в ведомстве.

Ольга Сергеева