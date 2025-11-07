В Саратовской области стартовал региональный конкурс «Педагогический дебют-2025»

В энгельсской школе им. Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина 7 ноября состоялось торжественное открытие регионального конкурса «Педагогический дебют».

С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра образования Елена Нерозя, которая подчеркнула, что конкурс представляет собой важное образовательное пространство для обмена опытом, поиска единомышленников и получения ценных советов для дальнейшего профессионального развития. Об этом сообщает министерство образования Саратовской области.

В динамичной и насыщенной программе первого конкурсного дня участники продемонстрировали знание актуальных проблем системы образования, представили эффективные педагогические и управленческие практики, проявили педагогическое мышление в ответах на вопросы.

Сегодня участников ждут ключевые конкурсные испытания: проведение воспитательного мероприятия, учебного и психолого-педагогического занятия, принятие управленческих решений при работе с кейсовыми задачами, представление своего опыта в формате мастер-класса.

