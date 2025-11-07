Володин: Ботанический сад СГУ готов к открытию

В ходе рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин ознакомился с завершением работ и подготовкой к открытию после проведенного благоустройства Ботанического сада Саратовского государственного университета.

Как сообщают сторонники Володина, впервые за 70 лет уникальный природный объект преобразился.

В рамках завершенного благоустройства были

— созданы экотропы,

— установлены малые архитектурные формы,

— новое освещение и видеонаблюдение,

— заменено ограждение,

— проложен автополив,

— построена входная группа,

— получили новую жизнь лабораторно-административные здания и оранжерея.

В ближайшее время территория Ботанического сада СГУ в Кировском районе Саратова станет доступной для посещения.

Подготовила Ольга Сергеева