Володин: Ботанический сад СГУ готов к открытию

В ходе рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин ознакомился с завершением работ и подготовкой к открытию после проведенного благоустройства Ботанического сада Саратовского государственного университета.
Как сообщают сторонники Володина, впервые за 70 лет уникальный природный объект преобразился.
В рамках завершенного благоустройства были
— созданы экотропы,
— установлены малые архитектурные формы,
— новое освещение и видеонаблюдение,
— заменено ограждение,
— проложен автополив,
— построена входная группа,
— получили новую жизнь лабораторно-административные здания и оранжерея.
В ближайшее время территория Ботанического сада СГУ в Кировском районе Саратова станет доступной для посещения.
Подготовила Ольга Сергеева