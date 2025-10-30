В Саратове во время каникул нашли мертвого школьника

В Саратове в ночное время 30 октября было обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков жизни.
Мертвый школьник найден в квартире жилого дома в микрорайоне ВСО. Об этом сообщает издание «СарИнформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть несовершеннолетнего.
На текущий момент причины летального исхода устанавливаются. По факту произошедшего организованы все необходимые проверочные мероприятия.
Напомним, с 25 октября по 4 ноября в Саратове и области продолжаются школьные каникулы.
Ольга Сергеева