Назван график работы саратовских почтовых отделений в новогодние праздники

Почтовые отделения Саратовской области объявили расписание на новогодние каникулы.

В предпраздничные дни, 30 декабря и 6 января, рабочий день в отделениях связи завершится на час раньше установленного времени.

Полностью нерабочими, согласно графику, станут дни с 31 декабря по 2 января включительно, а также 7 января.

Доставка пенсий и иных социальных пособий почтальонами возобновится, начиная с 3 января.

В период с 3 по 5 января, а также с 8 по 11 января все отделения Почты России в регионе будут работать в обычном режиме без изменений.

Ольга Сергеева