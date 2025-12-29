В Саратове стало сокращаться число магазинов «Красное и Белое» и «Бристоль»

Количество торговых точек федеральных алкосетей «Красное и Белое» и «Бристоль» в Саратове начало сокращаться.

Об этом сообщает «МК в Саратове» со ссылкой на данные городской администрации.

Если в апреле 2025 года в городе работало 250 магазинов «Красное и Белое» и 70 «Бристоль», то сейчас их количество составляет 249 и 50 соответственно. При этом общее число торговых точек, продающих алкоголь, в шести районах города (кроме Гагаринского) выросло: с 1 794 в 2024 году до 1 828 в текущем, из которых 475 относятся к сфере общественного питания.

Напомним, что весной 2025 года местные депутаты уже предупреждали о возможном сокращении количества алкогольных магазинов.

Ольга Сергеева