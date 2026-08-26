Назван победитель конкурса на строительство общежития консерватории на 350 студентов в Саратове

Общежитие для саратовской консерватории за 923 млн рублей построит «Лесстр».

25 августа на портале госзакупок появилась информация о заключении контракта на строительство девятиэтажного общежития для студентов Саратовской государственной консерватории. Подрядчиком стала местная компания «Лесстр», которая единственная участвовала в повторном тендере Минкультуры России. Стоимость работ — 923 миллиона рублей.

Здание появится в микрорайоне Стрелка и будет рассчитано на 350 студентов. Внутри — жилые комнаты, репетиционные залы, парковка на 24 машины и спортплощадка. Срок сдачи — 28 ноября 2028 года.

Предыстория: первый аукцион в мае выиграл тот же «Лесстр» с ценой 923,7 млн рублей, но торги отменили после проверки ФАС. Антимонопольщики сочли, что Минкультуры неправомерно объединило строительство и поставку «немонтируемого оборудования», что могло ограничить конкуренцию. В повторной закупке участвовал только «Лесстр», цену снизили на 700 тысяч, а мебель и микроволновки из условий исключили.

Учредитель ООО «Лесстр» — Анна Гафанович, гендиректор — Леонид Гафанович.

Ольга Сергеева