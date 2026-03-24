Назван средний балл аттестата в саратовских колледжах

Средний балл аттестата саратовских студентов-очников приблизился к четырем.

В 2025 году качество подготовки абитуриентов, поступающих в учреждения среднего профессионального образования (СПО) Саратовской области, сохранилось на высоком уровне. Как сообщили в региональном министерстве образования изданию «МК Саратов», средний балл аттестата студентов, зачисленных на очное отделение в колледжи и техникумы, составил 3,94.

Данные показатели были достигнуты в ходе приемной кампании 2025/2026 учебного года. Всего в профессиональные образовательные организации региона было зачислено 18 747 человек, что незначительно превышает показатели предыдущего учебного года, когда в учреждения СПО было принято 18,6 тысячи студентов.

Анализ структуры набора показал, что на места с полным возмещением затрат (платное обучение) поступило 6 761 человек. Годом ранее количество студентов, выбравших платную форму, составляло 7,2 тысячи, или 38,9% от общего числа зачисленных.

В министерстве образования области также уточнили, что подготовку будущих специалистов для региона ведут 50 профильных организаций, включая техникумы и колледжи, расположенные на территории Саратовской области.

Ольга Сергеева