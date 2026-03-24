Саратовцам рассказали, чем опасны бесплатные VPN-сервисы

Эксперты предупредили о скрытых угрозах бесплатных VPN.

Многие пользователи, стремясь сэкономить на подписках, могут неосознанно подвергать риску свои личные данные. Как сообщает портал «Объясняем.рф» со ссылкой на данные профильных исследований, значительная доля бесплатных VPN-приложений содержит встроенные шпионские модули.

Специалисты отмечают: если разработчики не просят оплату за использование сервиса, высока вероятность, что они монетизируют его за счет сбора и последующей продажи информации о владельцах устройств.

В киберполиции России, а также на портале «Объясняем.рф» перечислили основные риски, с которыми сталкиваются пользователи подобных приложений.

В числе главных угроз называются:

сбор персональных данных и их передача третьим лицам;

навязчивая реклама и всплывающие окна, принудительная переадресация на нежелательные интернет-ресурсы;

риск заражения устройств вирусами и программами-шпионами;

потенциальный перехват логинов и паролей для входа в аккаунты.

Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:

загружать VPN-приложения исключительно из официальных и проверенных источников;

насторожиться, если сервис не раскрывает информацию о своей бизнес-модели, — вероятно, пользовательские данные выступают в роли главного источника дохода;

внимательно изучать разрешения, которые запрашивает программа: для работы VPN не требуется доступ к контактам, SMS-сообщениям или геолокации.

Добавим, что ранее в информационном поле появлялись сообщения о возможном введении в ближайшие месяцы в России дополнительных ограничений, касающихся использования VPN-трафика.

*VPN (виртуальная частная сеть) — технология, позволяющая организовать зашифрованное соединение между устройством и ресурсами в сети.

Ольга Сергеева